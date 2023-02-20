Brede Moe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brede Moe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brede Moe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brede Moe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brede Moe 15 Aralık 1991 tarihinde Flatanger şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Brede Mathias Moe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brede Moe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Brede Moe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Brede Moe'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brede Moe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brede Moe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brede Moe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brede Moe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2010 yılında Ranheim IL

8 Ocak 2013 yılında Rosenborg

6 Mart 2014 yılında Bodø/Glimt

31 Aralık 2014 yılında Rosenborg

1 Ocak 2015 yılında Bodø/Glimt

Brede Moe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brede Moe şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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