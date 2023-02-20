Omar Elabdellaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Elabdellaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Elabdellaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Elabdellaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Elabdellaoui 5 Aralık 1991 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Elabdellaoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Omar Elabdellaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Omar Elabdellaoui'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Omar Elabdellaoui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OmarEla14

http://www.instagram.com/omarelabdellaoui/

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http://www.facebook.com/omarelabdellaoui14

Omar Elabdellaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Elabdellaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omar Elabdellaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Elabdellaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Man City U18

1 Temmuz 2009 yılında Man City Res.

31 Mart 2011 yılında Strømsgodset

31 Aralık 2011 yılında Man City Res.

21 Temmuz 2012 yılında Feyenoord

14 Ocak 2013 yılında Man City U21

19 Ocak 2013 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2013 yılında Man City U21

1 Temmuz 2013 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

20 Ocak 2017 yılında Hull

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

17 Ağustos 2020 yılında Galatasaray

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

Omar Elabdellaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Elabdellaoui şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Omar Elabdellaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sagene IF, Skeid Oslo, Manchester City

Norveç takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 0 gol atmıştır.

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