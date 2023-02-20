Hugo Vetlesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Vetlesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Vetlesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Vetlesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Vetlesen 29 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Vegard Vetlesen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Vetlesen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Hugo Vetlesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Hugo Vetlesen'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Vetlesen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugovetlesen

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Hugo Vetlesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Vetlesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hugo Vetlesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Vetlesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mart 2017 yılında Stabæk Fotball

5 Ekim 2020 yılında Bodø/Glimt

Hugo Vetlesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Vetlesen şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Vetlesen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haslum IL, Stabæk IF

Norveç takımında 24 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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