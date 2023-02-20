Adam Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Sorensen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Sorensen 11 Kasım 2000 tarihinde Herlev şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Adam Sørensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Sorensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Adam Sorensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Sorensen'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Adam Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

30 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

Adam Sorensen kimdir

Adam Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Sorensen şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Adam Sorensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Adam Sorensen nereli

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