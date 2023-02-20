Ulrik Saltnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulrik Saltnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulrik Saltnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulrik Saltnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulrik Saltnes 10 Kasım 1992 tarihinde Brønnøysund şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulrik Saltnes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Ulrik Saltnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Ulrik Saltnes'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ulrik Saltnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulrik Saltnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ulrik Saltnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulrik Saltnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bodø/Glimt

Ulrik Saltnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulrik Saltnes şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Brønnøysund IL (-2011), FK Bodø/Glimt (2011-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.