Patrick Berg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Berg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Berg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Berg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Berg 24 Kasım 1997 tarihinde Bodø şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Berg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Patrick Berg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Berg'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Temmuz 2027 tarihinde bitmektedir.

Patrick Berg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrickberg

Patrick Berg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Berg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patrick Berg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Berg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2014 yılında Bodø/Glimt

1 Ocak 2022 yılında Lens

31 Ağustos 2022 yılında Bodø/Glimt

Patrick Berg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Berg şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Berg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Bodø/Glimt (-3/2014)

Norveç takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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