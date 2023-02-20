Kristian Opseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Opseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Opseth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kristian Opseth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kristian Opseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Opseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kristian Opseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Opseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Opseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Opseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Opseth 6 Ocak 1990 tarihinde Kaupanger şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Fardal Opseth şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Opseth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Kristian Opseth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kristian Opseth'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristian Opseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Opseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Kristian Opseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Opseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2014 yılında Sogndal IL

8 Ocak 2017 yılında Bodø/Glimt

19 Temmuz 2017 yılında Sogndal IL

20 Temmuz 2017 yılında Bodø/Glimt

22 Ocak 2019 yılında BB Erzurumspor

31 Temmuz 2019 yılında Adelaide United

20 Ekim 2020 yılında Bengaluru FC

2 Mart 2021 yılında Sarpsborg 08

Kristian Opseth kimdir

Kristian Opseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Opseth şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kaupanger

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Kristian Opseth nereli

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