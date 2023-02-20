Peter Reinhardsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Reinhardsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Reinhardsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Reinhardsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Reinhardsen 21 Nisan 1999 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Reinhardsen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Peter Reinhardsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peter Reinhardsen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Reinhardsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peter Reinhardsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Reinhardsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Reinhardsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2018 yılında FK Jerv

19 Şubat 2020 yılında Arendal Fotball

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2021 yılında IK Start

8 Ocak 2023 yılında Sarpsborg 08

Peter Reinhardsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Reinhardsen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IK Start (-07/2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.