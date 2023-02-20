Jarik Sundling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarik Sundling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarik Sundling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarik Sundling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarik Sundling 4 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Iaroslav Sundling şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarik Sundling Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 23 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Jarik Sundling'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jarik Sundling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarik Sundling isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarik Sundling Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarik Sundling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Kasım 2021 yılında Sarpsborg 08

Jarik Sundling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarik Sundling şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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