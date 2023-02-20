Anders Kristiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Kristiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anders Kristiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anders Kristiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anders Kristiansen 17 Mart 1990 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anders Kristiansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Anders Kristiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Anders Kristiansen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anders Kristiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anders Kristiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anders Kristiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anders Kristiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Viking FK

9 Nisan 2008 yılında Bryne FK

31 Aralık 2008 yılında Viking FK

27 Ocak 2009 yılında Bryne FK

8 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

1 Temmuz 2018 yılında Union SG

15 Ocak 2021 yılında Sarpsborg 08

Anders Kristiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anders Kristiansen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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