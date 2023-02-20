Aridon Racaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aridon Racaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aridon Racaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aridon Racaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aridon Racaj 12 Mart 2005 tarihinde Sarpsborg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aridon Racaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Aridon Racaj'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aridon Racaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aridon Racaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aridon Racaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aridon Racaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sarpsborg 08 II

2 Haziran 2022 yılında Sarpsborg 08

Aridon Racaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aridon Racaj şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aridon Racaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sparta Sarpsborg, Borgen IL (?-2018), Sarpsborg 08 FF (2019-)

Norveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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