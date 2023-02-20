Sander Christiansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Christiansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Christiansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Christiansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Christiansen 29 Nisan 2001 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Johan Christiansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Christiansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Sander Christiansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Christiansen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sander Christiansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Christiansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Christiansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Christiansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2020 yılında M'gladbach II

11 Ağustos 2022 yılında Sarpsborg 08

Sander Christiansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Christiansen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander Christiansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brann Bergen (-2018), Borussia Mönchengladbach (2018-2020)

Norveç U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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