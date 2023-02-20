Leander Oy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Oy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leander Oy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leander Oy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leander Oy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Oy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leander Oy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leander Oy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leander Oy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leander Oy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leander Oy 24 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Leander Øy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leander Oy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Leander Oy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Leander Oy'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leander Oy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leander Oy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Leander Oy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leander Oy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2021 yılında Sarpsborg 08

Leander Oy kimdir

Leander Oy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leander Oy şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leander Oy nereli

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