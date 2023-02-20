Eirik Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eirik Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eirik Wichne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eirik Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eirik Wichne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eirik Wichne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eirik Wichne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eirik Wichne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eirik Wichne 12 Mayıs 1997 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eirik Wichne Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Eirik Wichne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eirik Wichne'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eirik Wichne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eirik Wichne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Eirik Wichne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eirik Wichne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IK Start

15 Ocak 2021 yılında Sarpsborg 08

Eirik Wichne kimdir

Eirik Wichne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eirik Wichne şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eirik Wichne nereli

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