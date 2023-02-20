Moubarack Compaore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moubarack Compaore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moubarack Compaore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moubarack Compaore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moubarack Compaore 24 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moubarack Compaore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Youssoupha Fall yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Moubarack Compaore'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Moubarack Compaore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moubarack Compaore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Moubarack Compaore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moubarack Compaore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2021 yılında Sarpsborg 08

Moubarack Compaore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moubarack Compaore şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Moubarack Compaore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso U20 takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.