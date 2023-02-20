Joachim Soltvedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Soltvedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joachim Soltvedt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joachim Soltvedt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joachim Soltvedt 9 Eylül 1995 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joachim Soltvedt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Joachim Soltvedt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Joachim Soltvedt'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joachim Soltvedt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joachim Soltvedt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joachim Soltvedt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joachim Soltvedt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2015 yılında Asane Fotball

2 Ağustos 2017 yılında Sogndal IL

14 Şubat 2020 yılında Sarpsborg 08

Joachim Soltvedt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joachim Soltvedt şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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