Mikkel Maigaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Maigaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Maigaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Maigaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Maigaard 20 Eylül 1995 tarihinde Varde şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mikkel Maigaard Jakobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Maigaard Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Mikkel Maigaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mikkel Maigaard'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Maigaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Maigaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikkel Maigaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Maigaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2014 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2015 yılında Brabrand IF

1 Şubat 2016 yılında ÍBV

14 Ocak 2018 yılında Raufoss

1 Ağustos 2019 yılında Strømsgodset

31 Ağustos 2021 yılında Sarpsborg 08

Mikkel Maigaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Maigaard şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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