Steffen Skalevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Skalevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Skalevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Skalevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Skalevik 31 Ocak 1993 tarihinde Sotra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Steffen Lie Skålevik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Skalevik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Steffen Skalevik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Steffen Skalevik'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Steffen Skalevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Skalevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steffen Skalevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Skalevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SK Brann II

1 Ağustos 2013 yılında Nest-Sotra IL

15 Ağustos 2015 yılında Brann

16 Ağustos 2017 yılında IK Start

31 Aralık 2017 yılında Brann

21 Ocak 2019 yılında Sarpsborg 08

10 Haziran 2020 yılında IK Start

31 Aralık 2020 yılında Sarpsborg 08

24 Ağustos 2021 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2021 yılında Sarpsborg 08

Steffen Skalevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Skalevik şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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