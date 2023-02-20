Steffen Skalevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Skalevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steffen Skalevik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Steffen Skalevik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Steffen Skalevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Skalevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Steffen Skalevik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steffen Skalevik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steffen Skalevik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steffen Skalevik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steffen Skalevik 31 Ocak 1993 tarihinde Sotra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Steffen Lie Skålevik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steffen Skalevik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Steffen Skalevik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Steffen Skalevik'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Steffen Skalevik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steffen Skalevik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Steffen Skalevik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steffen Skalevik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SK Brann II

1 Ağustos 2013 yılında Nest-Sotra IL

15 Ağustos 2015 yılında Brann

16 Ağustos 2017 yılında IK Start

31 Aralık 2017 yılında Brann

21 Ocak 2019 yılında Sarpsborg 08

10 Haziran 2020 yılında IK Start

31 Aralık 2020 yılında Sarpsborg 08

24 Ağustos 2021 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2021 yılında Sarpsborg 08

Steffen Skalevik kimdir

Steffen Skalevik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steffen Skalevik şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Steffen Skalevik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Diaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Diaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Keegan Tingey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keegan Tingey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henrik Melland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrik Melland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Munie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Munie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!