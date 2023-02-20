Bjorn İnge Utvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn İnge Utvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn İnge Utvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn İnge Utvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn İnge Utvik 28 Şubat 1996 tarihinde Avaldsnes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Bjørn Inge Utvik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn İnge Utvik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Bjorn İnge Utvik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 16 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Bjorn İnge Utvik'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bjorn İnge Utvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn İnge Utvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjorn İnge Utvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn İnge Utvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2013 yılında Sogndal IL

16 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

Bjorn İnge Utvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn İnge Utvik şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bjorn İnge Utvik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Haugesund (-4/2013)

Norveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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