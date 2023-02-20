Gustav Mogensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Mogensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Mogensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Mogensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Mogensen 19 Nisan 2001 tarihinde Pindstrup şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gustav Busch Trend Mogensen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Mogensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Gustav Mogensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Gustav Mogensen'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Mogensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustav Mogensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustav Mogensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Mogensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Aarhus GF U19

31 Ocak 2019 yılında Brentford B

1 Ağustos 2022 yılında Sarpsborg 08

Gustav Mogensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Mogensen şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aarhus GF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.