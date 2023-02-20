Victor Torp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Torp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Torp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Torp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Torp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Torp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Torp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Torp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Torp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Torp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Torp 30 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da VIctor Torp Overgaard şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Torp Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Victor Torp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sarpsborg 08 FF futbol takımında oynamaktadır. Sarpsborg 08 FF takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Torp'nin Sarpsborg 08 FF ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Torp Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victortorp99/

Victor Torp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Torp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Torp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Torp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2018 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2018 yılında FC Fredericia

30 Haziran 2019 yılında Midtjylland

27 Ocak 2020 yılında FC Fredericia

31 Temmuz 2020 yılında Midtjylland

18 Eylül 2020 yılında Lyngby BK

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

31 Ağustos 2021 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2022 yılında Midtjylland

1 Ağustos 2022 yılında Sarpsborg 08

Victor Torp kimdir

Victor Torp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Torp şuan Sarpsborg 08 FF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lemvig GF, FC Midtjylland

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Victor Torp nereli

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