Felix Beijmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Beijmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Beijmo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Beijmo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felix Beijmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Beijmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Beijmo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Beijmo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Beijmo 31 Ocak 1998 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Felix Olof Allan Nelson Beijmo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Beijmo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Felix Beijmo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Beijmo'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Beijmo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felixbeijmo/

Felix Beijmoboyu ve yaşı kaç

Felix Beijmo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Beijmo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Felix Beijmo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Beijmo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında IF Bromma U19

1 Ocak 2015 yılında Brommapojkarna

30 Mart 2017 yılında Djurgården

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen

13 Ağu 2019 yılında Malmö FF

31 Aralık 2019 yılında W. Bremen

31 Ocak 2020 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2020 yılında W. Bremen

12 Ağu 2020 yılında Malmö FF

30 Ocak 2023 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2023 yılında Malmö FF

Felix Beijmo kimdir

Felix Beijmo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Beijmo şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (-12/2013)

Felix Beijmo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Felix Beijmo nereli

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