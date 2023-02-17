Yann Aurel Bisseck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Aurel Bisseck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yann Aurel Bisseck kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yann Aurel Bisseck ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yann Aurel Bisseck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Aurel Bisseck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Aurel Bisseck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Aurel Bisseck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Aurel Bisseck 29 Kasım 2000 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Almanya,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Yann Aurel Ludger Bisseck şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Aurel Bisseck Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Yann Aurel Bisseck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Aurel Bisseck'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yann Aurel Bisseck Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aurel.yk/

Yann Aurel Bisseckboyu ve yaşı kaç

Yann Aurel Bisseck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yann Aurel Bisseck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yann Aurel Bisseck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Aurel Bisseck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2018 yılında Köln

17 Ocak 2019 yılında Kiel

21 Ağu 2019 yılında Köln

22 Ağu 2019 yılında Roda JC

30 Haziran 2020 yılında Köln

3 Ağu 2020 yılında Vit. Guimarães

1 Ocak 2021 yılında Guimarães B

30 Haziran 2021 yılında Köln

1 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

30 Haziran 2022 yılında Köln

1 Temmuz 2022 yılında Aarhus GF

Yann Aurel Bisseck kimdir

Yann Aurel Bisseck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Aurel Bisseck şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Adler Dellbrück (-2007), 1.FC Köln (2007-2018)

Yann Aurel Bisseck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Yann Aurel Bisseck nereli

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