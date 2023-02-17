Jesper Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Hansen 31 Mart 1985 tarihinde Slangerup şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Hansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Jesper Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jesper Hansen'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesper Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesper Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Nordsjaelland

1 Ocak 2005 yılında Ölstykke FC

30 Haziran 2005 yılında Nordsjaelland

12 Ağu 2013 yılında Évian

18 Ağu 2015 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2016 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

Jesper Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Hansen şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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