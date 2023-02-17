Kevin Yakob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Yakob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Yakob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Yakob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Yakob 10 Ekim 2000 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Irak,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Enkido Yakob şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Yakob Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICON MGMT yapmaktadır. Kevin Yakob, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Yakob'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Kevin Yakob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Yakob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Yakob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Yakob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mayıs 2018 yılında Häcken

12 Ağu 2020 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2020 yılında Häcken

29 Ocak 2021 yılında IFK Göteborg

26 Ağu 2022 yılında Aarhus GF

Kevin Yakob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Yakob şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Yakob Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Assyriska BK (-2010), IFK Göteborg (2010-2012), Angered FC (2012-2015), BK Häcken (2016-2017)

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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