Sigurd Haugen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigurd Haugen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigurd Haugen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigurd Haugen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigurd Haugen 17 Temmuz 1997 tarihinde Haugesund şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sigurd Hauso Haugen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigurd Haugen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KK Management yapmaktadır. Sigurd Haugen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sigurd Haugen'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Sigurd Haugen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigurd Haugen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sigurd Haugen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigurd Haugen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Odds BK

3 Şubat 2018 yılında Sogndal IL

9 Ağu 2019 yılında Union SG

10 Haziran 2020 yılında Aalesund

8 Temmuz 2022 yılında Aarhus GF

Sigurd Haugen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigurd Haugen şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Djerv 1919, FK Haugesund, Sandnes Ulf (?-2016), Odds BK (2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.