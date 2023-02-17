Frederik Brandhof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Brandhof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Brandhof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Brandhof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Brandhof 5 Temmuz 1996 tarihinde Skive şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Brandhof Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Frederik Brandhof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Frederik Brandhof'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederik Brandhof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Brandhof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Brandhof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Brandhof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Skive IK

1 Temmuz 2017 yılında Midtjylland

2 Temmuz 2017 yılında Skive IK

31 Aralık 2017 yılında Midtjylland

26 Ocak 2018 yılında Skive IK

30 Haziran 2018 yılında Midtjylland

17 Ocak 2019 yılında Viborg FF

1 Temmuz 2021 yılında Aarhus GF

Frederik Brandhof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Brandhof şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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