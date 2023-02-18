Filip Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Musa 27 Aralık 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Musa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Musa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Musa'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filip Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2020 yılında S. Brijeg U17

1 Temmuz 2020 yılında S. Brijeg U19

22 Şubat 2022 yılında Zr. Mostar U19

19 Ağu 2022 yılında Jadran LP

26 Ocak 2023 yılında Croat. Zmijavci

Filip Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Musa şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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