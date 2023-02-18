Jozo Vukman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozo Vukman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozo Vukman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozo Vukman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozo Vukman 7 Şubat 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozo Vukman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Joker Sports Agency yapmaktadır. Jozo Vukman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jozo Vukman'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jozo Vukman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozo Vukman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jozo Vukman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozo Vukman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2018 yılında HNK Sibenik Jgd

16 Ağu 2019 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19

9 Şubat 2023 yılında Croat. Zmijavci

Jozo Vukman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozo Vukman şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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