Oliver Petrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Petrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Petrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Petrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Petrak 6 Şubat 1991 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Petrak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Oliver Petrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oliver Petrak'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Petrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Petrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Petrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Petrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2005 yılında Lokomotiva Jgd

3 Şubat 2006 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2006 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2008 yılında Din. Zagreb U19

7 Ağu 2009 yılında Lokomotiva U19

23 Temmuz 2010 yılında NK Lucko

8 Temmuz 2013 yılında NK Istra

10 Şubat 2014 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2014 yılında NK Istra

1 Temmuz 2014 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2017 yılında Ordabasy

2 Şubat 2018 yılında Korona Kielce

12 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

27 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

25 Ocak 2023 yılında Croat. Zmijavci

Oliver Petrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Petrak şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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