Geovane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geovane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geovane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geovane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geovane 15 Haziran 1998 tarihinde Jacobina şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Geovane Nascimento Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geovane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geovane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geovane'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geovane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geovane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geovane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geovane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2016 yılında São Paulo U20

30 Ocak 2019 yılında Louletano

30 Haziran 2019 yılında São Paulo U20

10 Temmuz 2019 yılında América-MG

30 Kasım 2019 yılında São Paulo U20

13 Ocak 2020 yılında América-MG

12 Ocak 2022 yılında Internacional

6 Nisan 2022 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2023 yılında CSA

Geovane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geovane şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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