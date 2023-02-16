Robinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robinho 20 Ekim 1998 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Robson José Brilhante Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GrupoKontinental yapmaktadır. Robinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robinho'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2018 yılında Goiás EC

31 Aralık 2018 yılında Náutico

17 Mayıs 2019 yılında Bragantino

9 Mart 2020 yılında Red Bull

3 Haziran 2020 yılında RB Bragantino

23 Ekim 2020 yılında CRB

31 Ocak 2021 yılında RB Bragantino

19 Mart 2021 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2021 yılında RB Bragantino

24 Ocak 2022 yılında Náutico

31 Aralık 2022 yılında RB Bragantino

1 Ocak 2023 yılında CSA

Robinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robinho şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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