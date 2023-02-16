Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodriguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodriguinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rodriguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodriguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodriguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodriguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodriguinho 17 Nisan 2001 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Araújo da Silva Filho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodriguinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodriguinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodriguinho'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodriguinhoboyu ve yaşı kaç

Rodriguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodriguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodriguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodriguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Chapecoense

26 Ağu 2022 yılında Joinville-SC

31 Ekim 2022 yılında Chapecoense

18 Ocak 2023 yılında CSA

31 Aralık 2023 yılında Chapecoense

Rodriguinho kimdir

Rodriguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodriguinho şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Rodriguinho nereli

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