German Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 German Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak German Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

German Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

German Ferreyra 13 Ocak 1996 tarihinde González Catán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Germán Julio César Ferreyra şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

German Ferreyra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. German Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. German Ferreyra'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

German Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

German Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

German Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

German Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Vélez II

1 Ocak 2015 yılında Vélez Sarsfield

25 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2016 yılında Vélez Sarsfield

14 Temmuz 2016 yılında La Calera

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2019 yılında Racing Club

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2020 yılında Akron Togliatti

27 Temmuz 2021 yılında Enisey

German Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

German Ferreyra şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

German Ferreyra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.