Yaroslav İvakin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav İvakin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaroslav İvakin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaroslav İvakin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaroslav İvakin 22 Temmuz 1998 tarihinde Murom, Vladimir Oblast şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ивакин Ярослав Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaroslav İvakin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaroslav İvakin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yaroslav İvakin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yaroslav İvakin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaroslav İvakin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaroslav İvakin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaroslav İvakin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Tula II

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2019 yılında Khimik-Arsenal

1 Temmuz 2020 yılında FK Tver

30 Haziran 2021 yılında Khimik-Arsenal

24 Ağustos 2021 yılında Arsenal 2 Tula

29 Temmuz 2022 yılında Kosmos Dolgopr.

1 Şubat 2023 yılında Enisey

Yaroslav İvakin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaroslav İvakin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Yaroslav İvakin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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