Andrey Okladnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Okladnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Okladnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Okladnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Okladnikov 13 Haziran 1999 tarihinde Kansk, Krasnoyarskiy kray şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Окладников Андрей Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Okladnikov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA-Football Agency yapmaktadır. Andrey Okladnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Okladnikov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Okladnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Okladnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrey Okladnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Okladnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Rassvet-Restav.

1 Ocak 2020 yılında Enisey 2

1 Ocak 2022 yılında Enisey

Andrey Okladnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Okladnikov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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