Vladimir Khozin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Khozin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Khozin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Khozin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Khozin 3 Temmuz 1989 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Хозин Владимир Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Khozin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladimir Khozin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladimir Khozin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vladimir Khozin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Khozin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Khozin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Khozin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Rostov II

1 Ocak 2008 yılında FC Moskova II

1 Ocak 2010 yılında KS Samara

1 Ocak 2011 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2012 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında Ural

26 Ağustos 2018 yılında Ararat-Armenia

30 Haziran 2019 yılında Ural

1 Temmuz 2019 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2020 yılında Chaika Pes.

18 Temmuz 2021 yılında Shakhter K.

29 Ağustos 2022 yılında Enisey

Vladimir Khozin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Khozin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Vladimir Khozin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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