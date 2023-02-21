Stanislav Antipin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Antipin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Antipin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Antipin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Antipin 17 Şubat 1995 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Антипин Станислав Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Antipin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stanislav Antipin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stanislav Antipin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Antipin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Antipin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Antipin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Antipin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2015 yılında MITOS

19 Şubat 2016 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2017 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2020 yılında Volgar

1 Temmuz 2021 yılında Tyumen

10 Temmuz 2022 yılında Enisey

Stanislav Antipin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Antipin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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