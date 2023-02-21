Aleksandr Maslovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Maslovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Maslovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Maslovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Maslovskiy 3 Ocak 1992 tarihinde Krasnoyarsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Масловский Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Maslovskiy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Maslovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Maslovskiy'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Maslovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Maslovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Maslovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Maslovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Enisey

16 Ağustos 2013 yılında Irtysh Omsk

31 Aralık 2013 yılında Enisey

18 Temmuz 2014 yılında Irtysh Omsk

30 Haziran 2015 yılında Enisey

1 Ocak 2016 yılında Chita

1 Temmuz 2018 yılında Irtysh Omsk

1 Ocak 2021 yılında Orenburg

1 Temmuz 2021 yılında Enisey

Aleksandr Maslovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Maslovskiy şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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