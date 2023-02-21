Oleg Lanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Lanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Lanin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oleg Lanin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oleg Lanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Lanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oleg Lanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleg Lanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oleg Lanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oleg Lanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oleg Lanin 22 Ocak 1996 tarihinde Ladozhskaya, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ланин Олег Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oleg Lanin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Oleg Lanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Oleg Lanin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oleg Lanin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oleglanin64/

Oleg Lanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oleg Lanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Oleg Lanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oleg Lanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2015 yılında Baltika

30 Haziran 2016 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

30 Haziran 2017 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2017 yılında KS Samara

10 Ocak 2019 yılında Krasnodar 2

21 Ocak 2019 yılında Khimki

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2019 yılında Enisey

31 Aralık 2019 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2020 yılında Enisey

Oleg Lanin kimdir

Oleg Lanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oleg Lanin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Oleg Lanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oleg Lanin nereli

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