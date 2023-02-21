Kirill Ushatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Ushatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Ushatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Ushatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Ushatov 24 Ocak 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ушатов Кирилл Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Ushatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Ushatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sochi futbol takımında oynamaktadır. FK Sochi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Ushatov'nin FK Sochi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kirill Ushatov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ushatov10/

Kirill Ushatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Ushatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Ushatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Ushatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Rodina Moscow

19 Şubat 2018 yılında FK Dolgoprudnyi

4 Ağustos 2020 yılında FK Tver

1 Temmuz 2022 yılında Sochi

Kirill Ushatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Ushatov şuan FK Sochi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirill Ushatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh Strogino MoskauDYuSSh Rodina Moskau

Team PFL takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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