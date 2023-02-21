Vitaliy Stezhko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Stezhko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Stezhko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vitaliy Stezhko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vitaliy Stezhko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Stezhko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vitaliy Stezhko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Stezhko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitaliy Stezhko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitaliy Stezhko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitaliy Stezhko 29 Ocak 1997 tarihinde Buzinovskaya, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Стежко Виталий Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitaliy Stezhko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vitaliy Stezhko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vitaliy Stezhko'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vitaliy Stezhko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitaliy Stezhko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vitaliy Stezhko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitaliy Stezhko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2015 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2018 yılında Pyunik Erivan

30 Haziran 2019 yılında Krasnodar 2

29 Ağustos 2022 yılında Enisey

Vitaliy Stezhko kimdir

Vitaliy Stezhko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitaliy Stezhko şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Vitaliy Stezhko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Vitaliy Stezhko nereli

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