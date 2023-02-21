Aleksandr Kanaplin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kanaplin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Kanaplin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Kanaplin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Kanaplin 3 Eylül 2000 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Канаплин Александр Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Kanaplin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Aleksandr Kanaplin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Kanaplin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Kanaplin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Kanaplin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Kanaplin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Kanaplin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında Strogino

1 Temmuz 2021 yılında Enisey

Aleksandr Kanaplin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Kanaplin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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