Evgeniy Staver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Staver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evgeniy Staver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evgeniy Staver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evgeniy Staver 16 Şubat 1998 tarihinde Irkutsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ставер Евгений Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evgeniy Staver Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evgeniy Staver, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Evgeniy Staver'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Evgeniy Staver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evgeniy Staver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evgeniy Staver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evgeniy Staver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2015 yılında Baikal Irkutsk

1 Temmuz 2016 yılında Irkutskiy Beton

1 Temmuz 2017 yılında Sibir II

1 Temmuz 2018 yılında Sibir

1 Temmuz 2019 yılında Novosibirsk

8 Temmuz 2021 yılında Dolgoprudnyi

21 Şubat 2022 yılında Novosibirsk

30 Haziran 2022 yılında Dolgoprudnyi

19 Temmuz 2022 yılında Enisey

Evgeniy Staver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evgeniy Staver şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Evgeniy Staver Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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