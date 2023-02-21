Rasul Gystarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasul Gystarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasul Gystarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rasul Gystarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rasul Gystarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasul Gystarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasul Gystarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasul Gystarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasul Gystarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasul Gystarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasul Gystarov 22 Temmuz 2003 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гыстаров Расул Рауфович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasul Gystarov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Imran Rzaev yapmaktadır. Rasul Gystarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rasul Gystarov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rasul Gystarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasul Gystarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Rasul Gystarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasul Gystarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2020 yılında SKA Rostov

12 Ağustos 2021 yılında Chernomorets N.

16 Şubat 2022 yılında Enisey

Rasul Gystarov kimdir

Rasul Gystarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasul Gystarov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Rasul Gystarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Team PFL takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rasul Gystarov nereli

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