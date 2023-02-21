Nikita Glushkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Glushkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Glushkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Glushkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Glushkov 23 Haziran 1994 tarihinde Kirov şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глушков Никита Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Glushkov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CATENACCIO yapmaktadır. Nikita Glushkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nikita Glushkov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nikita Glushkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Glushkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Glushkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Glushkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Slavoj Trebisov

1 Ocak 2015 yılında Khimki II

1 Temmuz 2015 yılında Sokol Moskau

1 Temmuz 2016 yılında Sibir

1 Ocak 2017 yılında Ural

1 Ocak 2019 yılında Baltika

30 Haziran 2020 yılında Ural

17 Temmuz 2020 yılında Enisey

Nikita Glushkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Glushkov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DYuSSh Dinamo Kirov (-2008), DYuSSh Nika Moskau (05.05.2008 - 04.03.2011), SDYuSShOR-27 Sokol Moskau (17.03.2011 - 17.02.2012), Akademia Dinamo Moskau (18.04.2012 - 26.02.2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.