Kirill Stolbov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Stolbov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Stolbov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Stolbov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Stolbov 8 Nisan 2004 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Столбов Кирилл Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Stolbov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Kirill Stolbov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Stolbov'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Stolbov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Stolbov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Stolbov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Stolbov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ak. Zenit U16

1 Temmuz 2021 yılında Akademia Zenit

1 Temmuz 2022 yılında Zenit II

8 Eylül 2022 yılında Enisey

30 Haziran 2023 yılında Zenit II

Kirill Stolbov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Stolbov şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Stolbov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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