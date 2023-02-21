Vyacheslav Bardybakhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Bardybakhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Bardybakhin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vyacheslav Bardybakhin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vyacheslav Bardybakhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Bardybakhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vyacheslav Bardybakhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vyacheslav Bardybakhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vyacheslav Bardybakhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vyacheslav Bardybakhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vyacheslav Bardybakhin 25 Mayıs 2002 tarihinde Tyumen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бардыбахин Вячеслав Евгеньевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vyacheslav Bardybakhin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Vyacheslav Bardybakhin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vyacheslav Bardybakhin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vyacheslav Bardybakhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vyacheslav Bardybakhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vyacheslav Bardybakhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vyacheslav Bardybakhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FK Tyumen II

15 Temmuz 2019 yılında Tyumen

9 Temmuz 2022 yılında Enisey

30 Haziran 2023 yılında Tyumen

Vyacheslav Bardybakhin kimdir

Vyacheslav Bardybakhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vyacheslav Bardybakhin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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Vyacheslav Bardybakhin nereli

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