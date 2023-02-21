Valeriy Kichin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Kichin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Kichin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valeriy Kichin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Valeriy Kichin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Kichin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valeriy Kichin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Kichin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Kichin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Kichin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Kichin 12 Ekim 1992 tarihinde Bishkek şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kırgızistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кичин Валерий Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Kichin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriy Kichin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Valeriy Kichin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Kichin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ki4in92/

Valeriy Kichin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Kichin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Valeriy Kichin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Kichin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dordoi-Dinamo

27 Şubat 2013 yılında Volga NN

11 Temmuz 2013 yılında Khimik

31 Aralık 2013 yılında Volga NN

8 Şubat 2014 yılında Ufa

30 Haziran 2014 yılında Volga NN

1 Temmuz 2014 yılında Anji Mahaçkale

29 Ocak 2015 yılında Tyumen

30 Haziran 2015 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2015 yılında Tyumen

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

13 Temmuz 2019 yılında Dinamo Minsk

17 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2020 yılında Enisey

Valeriy Kichin kimdir

Valeriy Kichin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Kichin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Valeriy Kichin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kırgızistan takımında 2 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 4 gol atmıştır.

Kırgızistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valeriy Kichin nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Soslan Kagermazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kagermazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Soslan Kagermazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Kagermazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Mohamed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Mohamed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamad Mohamed Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Mohamed Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İslamitdin Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslamitdin Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İslamitdin Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslamitdin Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!