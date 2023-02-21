Valeriy Kichin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valeriy Kichin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valeriy Kichin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valeriy Kichin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valeriy Kichin 12 Ekim 1992 tarihinde Bishkek şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kırgızistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кичин Валерий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valeriy Kichin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Valeriy Kichin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Valeriy Kichin'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Valeriy Kichin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ki4in92/

Valeriy Kichin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valeriy Kichin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Valeriy Kichin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valeriy Kichin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dordoi-Dinamo

27 Şubat 2013 yılında Volga NN

11 Temmuz 2013 yılında Khimik

31 Aralık 2013 yılında Volga NN

8 Şubat 2014 yılında Ufa

30 Haziran 2014 yılında Volga NN

1 Temmuz 2014 yılında Anji Mahaçkale

29 Ocak 2015 yılında Tyumen

30 Haziran 2015 yılında Anji Mahaçkale

1 Temmuz 2015 yılında Tyumen

1 Temmuz 2016 yılında Enisey

13 Temmuz 2019 yılında Dinamo Minsk

17 Şubat 2020 yılında Torpedo Moskau

1 Temmuz 2020 yılında Enisey

Valeriy Kichin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valeriy Kichin şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Valeriy Kichin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kırgızistan takımında 2 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 4 gol atmıştır.

Kırgızistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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