Andrius Rukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrius Rukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrius Rukas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrius Rukas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrius Rukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrius Rukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrius Rukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrius Rukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrius Rukas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrius Rukas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrius Rukas 4 Eylül 1996 tarihinde Andrusacai, Kaunas Region şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya,Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Рукас Андрюс Гинтарасович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrius Rukas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATS yapmaktadır. Andrius Rukas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enisey Krasnoyarsk futbol takımında oynamaktadır. Enisey Krasnoyarsk takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andrius Rukas'nin Enisey Krasnoyarsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrius Rukas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrius Rukas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrius Rukas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrius Rukas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sibir-2

19 Ağustos 2014 yılında Dinamo M II

28 Temmuz 2016 yılında Arsenal Tula II

25 Ağustos 2017 yılında Leiria

1 Ağustos 2018 yılında Peniche

1 Mart 2019 yılında Leiria

7 Şubat 2020 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2020 yılında Irtysh Omsk

13 Ocak 2021 yılında Enisey

Andrius Rukas kimdir

Andrius Rukas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrius Rukas şuan Enisey Krasnoyarsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zenit St. Petersburg

Andrius Rukas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andrius Rukas nereli

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